ACIREALE (CATANIA) – I carabinieri di Acirelae hanno arrestato il 47enne Salvatore Messina per spaccio di droga. L’equipaggio di una gazzella, nel pattugliare la zona delle case popolari del Tupparello, in via dello Stadioha notato in strada il 47enne e, considerati i suoi trascorsi penali per droga, è stato fermato e perquisito. Operazione che ha consentito di trovargli addosso circa 15 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi pronte allo smercio.