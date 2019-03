L’ultrà della Juve agli ordini del boss

AGRIGENTO – La Dia ha eseguito, ad Agrigento e in altre province della penisola (Palermo, Trapani, Catania, Ragusa, Vibo Valentia e Parma), un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dalla Dda di Palermo, nei confronti di 32 persone accusate, tra l’altro, di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, detenzione abusiva di armi, sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato e danneggiamento.

L’operazione Kerkent, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Palermo, ha permesso di disarticolare un’associazione per delinquere con base operativa ad Agrigento e ramificazioni, in particolare, nel Palermitano e in Calabria, dedita all’organizzazione sia degli aspetti operativi sia di quelli logistici di un’intensa attività di traffico di sostanze stupefacenti, attraverso uno strutturato gruppo criminale armato.

Tra gli arrestati c’è anche un capo ultrà della Juventus. Si tratta, secondo quanto si apprende, di Andrea Puntorno, uno dei leader del gruppo ‘Bravi ragazzi’, che già in passato ha avuto problemi con la giustizia. Secondo gli investigatori e gli inquirenti Puntorno era in rapporti con il boss di Agrigento, finito anche lui agli arresti. Le accuse nei confronti dell’ultrà sarebbero connesse al traffico di droga.

A Puntorno gli inquirenti contestano il concorso esterno in associazione mafiosa: secondo le indagini era una sorta di broker della droga e sarebbe stato lui a mettere in contatto il presunto boss di Agrigento con le ‘ndrine calabresi alle quali l’organizzazione si rivolgeva per l’acquisto di droga. L’ultrà della Juve ed ex leader del gruppo ‘Bravi Ragazzi’ era tornato da circa un anno ad Agrigento, dopo la condanna seguita all’arresto del 2014 per questioni di droga e bagarinaggio, e si trovava in regime di sorveglianza speciale.

Per imporre il suo ruolo, il boss di Agrigento Antonio Massimino era pronto anche a fare uccidere bambini. Da tempo era impegnato, secondo gli investigatori, a costruire una rete di incontri e di relazioni con altre “famiglie” mafiose.

Il suo obiettivo era quello di esercitare un “accurato controllo del territorio” anche attraverso forme di interferenza nelle attività economiche. E per questo Massimino sarebbe stato pronto ad “autorizzare la commissione di delitti” per affermare la sua “capacità di intimidazione che gli derivava dal ruolo apicale all’interno del sodalizio mafioso”.

Massimino era stato già indagato nel 2016 per tentativi di estorsione ai danni di un imprenditore edile agrigentino. La sua posizione è ancora al vaglio della magistratura mentre il suo presunto complice, Liborio Militello, è stato condannato in primo grado a 4 anni di reclusione. Negli atti dell’inchiesta viene messa a fuoco la “tracotanza criminale” di Massimino che si sarebbe spinto a minacciare di morte un altro affiliato allo stesso gruppo e a prospettare l’eventualità di “uccidere bambini pur di affermare la propria autorevolezza criminale”.

All’operazione hanno partecipato anche i carabinieri di Agrigento che, nell’ambito dello stesso provvedimento, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone accusate di concorso in sequestro di persona e violenza sessuale, aggravati dal metodo mafioso.

Si tratta di due presunti fiancheggiatori del boss Antonio Massimino, considerato l’attuale reggente della “famiglia” mafiosa di Agrigento. I reati sarebbero stati commessi su ordine dello stesso capomafia. Gli arrestati sono Gabriele Miccichè, 28 anni, ritenuto dagli investigatori il braccio operativo del boss, e Salvatore Ganci, 45 anni, commerciante di autovetture. Ad Antonio Massimino, 50 anni, che era già detenuto, l’ordinanza di custodia cautelare è stata invece notificata in carcere.

L’accusa di violenza sessuale nei confronti di Antonio Massimino nasce da una truffa ai danni di Ganci, commerciante di auto. L’acquirente di una macchina avrebbe pagato con assegno scoperto. Per questo il giovane era stato attirato con un pretesto in un magazzino, quindi trattenuto, minacciato dai sequestratori armati e costretto a restituire l’auto. In quella occasione Massimino si sarebbe spinto a molestare la compagna dell’uomo: anche questo era un modo per affermare la propria supremazia criminale.