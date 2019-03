Retata di giovani spacciatori nel Catanese

CATANIA – Tre giovani sono stati arrestati per droga tra Acireale e San Gregorio. Ad Acireale i carabinieri hanno arrestato un 18enne di Aci Catena e un 17enne di Aci Sant’Antonio: i due erano stati seguiti a bordo di un’Opel Corsa fino in piazza San Biagio, dove si sono fermati per far salire in auto un giovane cliente il quale, dopo alcuni minuti, acquistata la droga è sceso dal mezzo.

A quel punto i militari sono intervenuti bloccando l’acquirente con le dosi di droga ancora in mano e i pusher che hanno tentato di disfarsi di alcune buste di plastica contenenti circa 30 grammi di marijuana. Il maggiorenne è stato posto agli arresti domiciliari, mentre il minorenne è stato associato al centro di prima accoglienza del capoluogo etneo.

A San Gregorio di Catania è finito in manette un ventenne: la scorsa notte, in via Sgroppillo, una pattuglia impegnata nel controllo del territorio ha imposto l’alt a una Opel Corsa condotta dal giovane impiegato. Il fermato, facendo trasparire un eccessivo nervosismo, ha spinto i militari ad approfondire il controllo: nell’auto, sotto i sedili, sono stati trovati 50 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e materiale utilizzato dagli spacciatori per preparare le dosi.