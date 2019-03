Vittoria, padre e figlio col vizio del “fumo”

Scoperta dal cane antidroga una serra di marijuana, i due arrestati in casa nascondevano anche armi modificate. VIDEO

VITTORIA (RAGUSA) – La polizia di Vittoria ha arrestato padre e figlio Giovanni Scalia, 55 anni, e Mirko Scalia, 19 anni, per coltivazione in serra di marijuana e detenzione di armi comuni da sparo.

Nella serra sequestrata erano coltivate decine di piante di marijuana, all’interno sono stati trovati materiale per il confezionamento e la pesatura di droga e marijuana già essiccata pronta per la vendita. Inoltre sono stati trovati semi pronti per essere impiantati.

Il cane poliziotto “Soan” della sezione antidroga ancora una volta non ha fallito, indirizzando i colleghi in una parte del terreno vicina all’abitazione principale. Dalla perquisizione è emerso che i due detenessero anche due armi modificate.