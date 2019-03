Codacons, Tanasi lascia CamCom del Sud-Est

CATANIA – Il professore Francesco Tanasi, segretario nazionale del Codacons, ha rassegnato ieri le dimissioni da consigliere della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia dopo un anno e 5 mesi di incarico. Lo rende noto l’avv. Giovanni Petrone, presidente regionale del Codacons.

“Avevamo chiesto al nostro leader nazionale di ricoprire l’incarico per mettere a disposizione la sua professionalità e competenza per la nascente Super Camera di Commercio, nell’interesse della regione, delle imprese e della collettività. Numerosi sono stati gli interventi di Tanasi, sempre contraddistinti da grande impegno per assicurare trasparenza, legalità e il buon andamento dell’ente”.

“Di questo lo ringraziamo, anche per aver dato, con queste dimissioni, un segnale forte anche a chi è attaccato alle poltrone. Nei prossimi giorni ci riuniremo per designare il prossimo consigliere dei consumatori della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia sino alla scadenza naturale del mandato, previsto nel 2022”