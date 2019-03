PALAGONIA (CATANIA) – Il ventenne P. D., che aveva rubato arredi nell’istituto comprensivo Gaetano Ponte di Palagonia, è stato denunciato per furto aggravato da carabinieri della locale stazione. E’ stato identificato grazie alla visione dei filmati di videosorveglianza della scuola. Parte della refurtiva è stata trovata nella sua abitazione, un’altra nella casa del trentenne M. A., denunciato per ricettazione e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti: infatti nel suo appartamento aveva una decina di grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione e 1.810 euro in contanti.