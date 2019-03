Messina, minaccia negozianti col fucile

Dissapori per motivi economici, settantenne terrorizza anche i clienti: i carabinieri in casa trovano un mini arsenale e lo arrestano

MESSINA – I carabinieri hanno arrestato a Messina C.N., 70 anni, perché accusato di porto illegale di arma comune da sparo, detenzione illegale di arma clandestina, tentativo di estorsione, ricettazione e omessa custodia di armi e munizioni.

L’uomo armato di fucile ha minacciato di uccidere delle persone che si sono barricate in un negozio di animali nel villaggio di Sant’Agata. In seguito l’uomo ha desistito ed è tornato a casa. Sembra che tra lui e i proprietari del negozio ci fossero dissapori per questioni di carattere economico.

I militari dell’Arma nell’abitazione dell’anziano hanno trovato tre fucili e centinaia di munizioni, regolarmente denunciati, ma custoditi in maniera non idonea e una pistola, con matricola illeggibile e irregolarmente detenuta dall’uomo. Le armi e le munizioni sono state sequestrate.