Ammanettato mentre gioca al bingo: stop al truffatore seriale catanese

Si faceva ricaricare la postepay e scappava con una scusa: tanti i colpi in giro per la Sicilia

PATERNO’ (CATANIA) – I carabinieri di Paternò hanno arrestato il 41enne Salvatore Cavallaro, condannato dai giudici a 7 mesi di reclusione per una serie di truffe commesse in tutta la provincia etnea e in alcuni capoluoghi della Sicilia.

Era solito farsi ricaricare la postepay e poi con un espediente (per esempio: “Scusate ho dimenticato il bancomat in auto”) fuggire via. Era stato ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali: violandone in più occasioni gli obblighi, ha costretto l’autorità giudiziaria a emettere il provvedimento restrittivo.

Da diversi giorni si era reso irreperibile finché i militari ieri sera lo hanno rintracciato e ammanettato mentre era intento a giocare all’interno della sala bingo di via Sant’Euplio a Catania. Cavallaro è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.