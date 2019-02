Gravina . Già condannato per maltrattamenti, continua a minacciare e pedinare l’ex moglie dopo la separazione: in manette un 51enne

CATANIA – I carabinieri di Gravina di Catania hanno posto agli arresti domiciliari G.G., di 51 anni, per atti persecutori nei confronti della ex moglie. Dopo la separazione dal coniuge, avvenuta nel maggio del 2015, l’ex marito ha continuato a perseguitare la donna.

L’uomo, anche se già condannato dai giudici per maltrattamenti in famiglia sempre contro la ex moglie, tornato in libertà ha continuato a perseguitarla intimidendola con minacce telefoniche “Se non te vai da Catania ti ammazzo!”, pedinandola e affrontandola in strada anche in presenza di altre persone. Un giorno mentre la donna si trovava dal meccanico con la propria auto le disse: “Se la macchina esce da qui te la brucio!”.

E’ arrivato a non permetterle di intrattenere alcuna relazione sia con amici sia soprattutto con uomini, come dimostrato in diversi episodi dove, l’accompagnatore della donna, sempre lo stesso, ha dovuto subire una minaccia di morte: “Se continui ancora questa storia… gli sparo qui davanti a te!”, frase pronunciata dopo aver mimato di prendere l’arma da sotto il giubbotto.