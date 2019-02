PALERMO – Il cadavere di un uomo è stato trovato sul litorale di Mongerbino, nel comune di Bagheria (Palermo), accanto a una Fiat Sedici parcheggiata davanti a Cala dell’Osta.

Si tratta di Vincenzo Pezzano, 55enne fioraio di Misilmeri. Pare che ieri fosse uscito per raccogliere fiori di campo, ma non era più tornato a casa. Potrebbe essere morto per cause naturali, ma il pm di Termini Imerese ha disposto l’autopsia.