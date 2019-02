“Conosciamo bene correnti e fondali, batteremo la zona per trovare Enrico”

ACIREALE – Dopo l’appello lanciato ieri dal fratello di Enrico Cordella, l’ultimo dei dispersi della tragedia del mare a Santa Maria La Scala, e dal parroco della frazione, il popolo dei pescatori si è mobilitato.



Barche con strumenti per scandagliare i fondali e sub volontari sono al lavoro in mare per riportare ai familiari il corpo del giovane. “Conosciamo le correnti del posto e i fondali – spiega Rosario Pennisi, pescatore del posto – e stiamo scandagliando la zona da Santa Tecla fino a Capo Mulini. La zona è ricca di grotte, di incavi dove potrebbe essersi incagliato il corpo”.

Intanto questa mattina i vigili del fuoco di Catania avevano ricevuto la segnalazione dell’avvistamento di quella che sembrava una sagoma galleggiante nello specchio d’acqua antistante i faraglioni di Acitrezza. Concentrano le ricerche sull’area segnalata, la segnalazione si è rivelata un falso allarme.