Catania, rubati ed esposti in vetrina

CATANIA – Il titolare di un esercizio commerciale del centro di Catania che avrebbe messo in vendita alcuni cosmetici professionali per parrucchieri e un sorvegliato speciale di 41 anni che glieli avrebbe venduti sono stati denunciati dalla Polizia per ricettazione aggravata.

Gli articoli posti in vetrina sarebbero parte del bottino di un furto di merce per un valore di 3.000 euro compiuto nottetempo nei giorni scorsi in alcune ditte della Zona Industriale.

A segnalare la presenza in vetrina degli articoli è stata una dipendente di una delle ditte vittime del furto, insospettitasi perché l’esercizio commerciale non era tra quelli riforniti dalla sua ditta.

Il commerciante ha ammesso agli agenti che la merce gli era stata venduta dal sorvegliato speciale che aveva detto che era uno stock proveniente da un fallimento, riservandosi di fargli avere la fattura non appena possibile.

In casa del sorvegliato speciale, inoltre, la Polizia ha sequestrato oggetti riconducibili alla merce trafugata e a quella posta in vetrina. La refurtiva, quasi interamente recuperata, è stata sequestrata e affidata in giudiziale custodia ai titolari della ditta che ne aveva subito il furto in attesa che la Procura disponga il dissequestro e la sua restituzione.