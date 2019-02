Ambulanti, posteggiatori e pub chiassosi: multe per tutti al centro di Catania

CATANIA – Sei posteggiatori abusivi sono stati pizzicati e denunciati dalla polizia municipale di Catania in centro storico, nei pressi di via Garibaldi. Inoltre il titolare di un locale è stato multato per disturbi causati dalla diffusione di musica oltre l’orario consentito.

Tre verbali anche ad altrettanti locali che occupavano illegittimamente spazi di suolo pubblico. In piazza Stesicoro è scattata la contravvenzione per vendita abusiva: due ambulanti sono fuggiti abbandonando la merce, oltre 9.000 pezzi, che sono stati sequestrati.