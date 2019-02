Catania . I poliziotti bloccano un 23enne in via Garibaldi intento ad armeggiare nel parcometro

CATANIA – Stanotte la polizia di Catania ha arrestato Alfio Fogliano, 23 anni, mentre stava forzando con un arnese in ferro una colonnina/parcometro “Sostare” in via Garibaldi.

I poliziotti sono intervenuti inseguito a una segnalazione. Il giovane ha inutilmente tentato di fuggire, nascondendosi tra le auto in sosta nelle vie limitrofe, ma è stato immediatamente bloccato.