Mascalucia, minacce alla ex: “Ti farò fare la fine del topo”

MASCALUCIA (CATANIA) – I carabinieri di Mascalucia hanno arrestato C.G. di 59 anni per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. L’uomo, già destinatario di una misura cautelare – divieto di avvicinamento – per pregresse azioni vessatorie all’allora coniuge, si è presentato per l’ennesima volta davanti casa della donna che, negandogli di entrare, ha scatenato la sua rabbia prima attraverso delle minacce pronunciate ad alta voce “ti farò fare la fine del topo!”, poi tendando di sfondare a calci la porta d’ingresso.

La donna, preoccupata anche per la presenza in casa dei suoi due figli, ha chiesto aiuto ai carabinieri che subito intervenuti lo hanno arrestato. Questo, seppur in manette, ha lanciato l’ennesimo monito all’indirizzo della ex: “Adesso mi portano via ma non finisce qui!”.