“Ammazzo solo te, non i nostri figli”

TRAPANI (CATANIA) – I carabinieri di Paternò hanno arrestato V.G., di 39 anni, per maltrattamenti alla moglie e ai quattro figli minorenni.

L’uomo, schiavo dell’alcool, sperperando il denaro destinato alla famiglia, aveva relegato la moglie a una condizione di assoggettamento dalla quale la poveretta non era riuscita a ribellarsi a causa degli insulti, le botte, le minacce di morte “te la faccio finire peggio dell’uomo che ha ucciso moglie e figli e si è sparato, solo che i figli non li ammazzo, ma ammazzo solo te!”.



Azioni divenute sempre più violente che si sono tradotte in un tentativo di strangolamento della moglie, di un’aggressione a una delle figlie, presa a calci e pugni, e ha dato fuoco ai propri vestiti col rischio di incendiare la casa, mettendo così a repentaglio la propria vita e quella dei familiari.

Costretta a rifugiarsi con i figli dalla madre, la donna, per salvaguardare l’incolumità dei ragazzi, ha trovato il coraggio di denunciare il marito.