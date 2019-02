Controlli antidroga in viale Nitta: in manette pusher 39enne

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 36enne Giovanni Mellifero per spaccio di droga. Gli uomini della squadra “Lupi”, in servizio antidroga in viale Nitta, nel quartiere Librino, approfittando di un momento di distrazione del pusher, sono intervenuti arrestandolo.

Mellifero è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di marijuana della varietà denominata “skunk”, già suddivisa in dosi, e di 140 euro in contanti.