Aeroporto Comiso, Aeriblei vuole la gestione

RAGUSA – La società Aeriblei costituita a inizio dell’anno nel Ragusano si candida a gestire l’aeroporto di Comiso in concorrenza con la Sac di Catania che ha intenzione di rilevare il 40% della Intersac Holding, che ha la maggioranza di Soaco.

Secondo Aeriblei la gestione dei due scali da parte di “una società unica lede le norme europee in tema di concorrenza” e annuncia di esser “pronta all’avvio di un azionariato diffuso e popolare”.

Il presidente di Aeriblei, Salvatore Cascone, chiede al Comune di Comiso, che può programmare la ricapitalizzazione di Soaco, di “procedere con un nuovo bando per l’individuazione dei nuovi soci in modo da permettere al territorio ibleo di partecipare per sostenere l’unica infrastruttura che consentirebbe a Ragusa di uscire dall’isolamento territoriale che purtroppo vive per la sua posizione geografica”.