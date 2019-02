Messina, in casa 60.000 euro di “erba”

Irruzione in un’appartamento nel quartiere Giostra: in manette cinque pregiudicati

MESSINA – La Guardia di Finanza ha arrestato cinque persone in flagranza di reato a Messina per traffico di sostanze stupefacenti e sequestrato oltre 5 kg di marijuana. I finanzieri, nel corso di alcune perquisizioni domiciliari, hanno fatto irruzione in un’abitazione del quartiere Giostra scoprendo la droga.

All’interno dell’appartamento sono stati sorpresi tre pluripregiudicati messinesi, tra cui il proprietario dell’immobile, e due catanesi, anch’essi pregiudicati, intenti a suddividere la sostanza stupefacente in dosi. Oltre alla droga, confezionata in 16 pacchi, è stata sequestrata anche una bilancia di precisione.

Gli arrestati sono Giacomo Lo Presti, Vittorio Tamburella, Gaetano Mauro, Rosario Conti e Wiliam Saccone. Denunciati a piede libero dalle Fiamme Gialle anche i genitori di uno degli arrestati, presenti in casa al momento della perquisizione. La vendita della droga avrebbe potuto fruttare oltre 60.000 euro.