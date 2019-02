Ars di lusso: costa 1.000 € al minuto

Dossier del gruppo parlamentare del M5s . I dati del 2018 in rapporto a ore lavorate e monte indennità: “Deputati in aula solo 7 giorni al mese”

PALERMO – Mille euro al minuto: tanto è costata, alle casse pubbliche, l’attività del Parlamento siciliano nel 2018 in rapporto alle ore lavorate in aula (246 ore e 33 minuti) e ai 15 milioni di euro pagati per le indennità dei parlamentari. I dati emergono da un dossier del gruppo parlamentare dei 5stelle.

Secono il dossier, in Sicilia i deputati, nel 2018, hanno lavorato nell’aula del Parlamento regionale appena 7,52 giorni al mese, pari a una media di 20 ore. In totale 87 giorni in un anno. Il record negativo a maggio, appena 4 ore e 34 minuti.