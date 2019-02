Assalto alle Poste, presi col bottino in mano

MOTTA SANT’ANASTASIA (CATANIA) – I carabinieri di Motta Sant’Anastasia hanno arrestato il 18enne Carmelo Gullotta e il ventenne Biagio Di Grazia, entrambi del posto, e il 21enne Ivan Musumeci di Paternò, per l’assalto armato all’ufficio postale.

Ieri pomeriggio, intorno alle 14.45, a bordo di un Honda SH 300, hanno raggiunto l’ufficio postale di via Terre Nere. Uno, con il motore acceso è rimasto fuori a fare da “palo”, mentre gli altri due, indossati dei passamontagna e con le pistole in pugno, hanno fatto irruzione nell’ufficio postale dove, sotto la minaccia delle armi, si sono impossessati del denaro contenuto nelle casse degli impiegati addetti agli sportelli, per poi fuggire a bordo del mezzo.

L’allarme, scattato tramite 112, ha consentito nel giro di pochi minuti ai militari di rintracciare e ammanettare i tre criminali mentre nei pressi di un garage di via Risorgimento si spartivano il bottino.

I carabinieri, oltre a recuperare i 615 euro rubati, hanno trovato due pistole, di cui una Beretta cal. 9 semiautomatica (in origine una fedele riproduzione, poi trasformata in arma perfettamente funzionante) e un revolver giocattolo senza il previsto tappo rosso, due passamontagna e lo scooter utilizzato per il colpo, risultato rubato a Paternò il 21 febbraio scorso.