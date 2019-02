Retata di spacciatori a Catania

CATANIA – Quattro arresti della Polizia di Catania per spaccio di droga. Il 24enne Giuseppe Platania è apparso subito irrequieto quando è stato fermato da una volante per un controllo mentre era in auto in una via del rione San Berillo Nuovo. Sotto i tappetini della vettura sono stati trovati due involucri di cocaina per un totale di 26 grammi.

Sempre a San Berillo Nuovo, in via Trentino Alto Adige, è stato arrestato per spaccio di cocaina Paolo Romeo, 21 anni. E’ stato bloccato mentre cedeva una mini-dose di cocaina avvolta in carta stagnola dal balcone di casa sua. Appena entrati in casa gli agenti hanno trovato solo una modica quantità di marijuana e altra sostanza erbacea che galleggiava nel water.

Altri due spacciatori sono finiti in manette nel quartiere San Cristoforo: si tratta di Salvatore Vadalà, 31 anni, e Daniele Distefano, 21 anni. Sono stati sorpresi a spacciare marijuana tra le vie Delle Calcare e la via Piombai. Uno spacciava, l’altro faceva da vedetta.