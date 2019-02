Nove siciliani su 10 soddisfatti dei treni

PALERMO – In Sicilia, nel mese di gennaio, è aumentata la soddisfazione delle persone che ogni giorno utilizzano i treni regionali di Trenitalia per motivi di lavoro, studio e turismo. Per il viaggio nel suo complesso è dell’88,9%: sale dunque del +2,1% rispetto allo stesso mese del 2018 e del 5,4% rispetto al 2017.

Sono i risultati dell’ultima indagine demoscopica, fatta da una società esterna, che ha chiesto alle persone che viaggiano sui treni regionali di Trenitalia di indicare il proprio grado di soddisfazione. Il trasporto regionale e metropolitano di Trenitalia si è arricchito, inoltre, dagli ultimi mesi del 2018 di un servizio di “customer care” dedicato in esclusiva ai pendolari, sui treni e nelle stazioni. Obiettivo è migliorare la qualità del viaggio e la vita di milioni di persone che ogni giorno usano i servizi di Trenitalia e chiedono, insieme a puntualità, pulizia e comfort, anche più attenzioni, informazioni e sicurezza.

In Sicilia crescono positivamente, inoltre, tutti gli altri indicatori dell’esperienza viaggio: la soddisfazione per la security (+5,1%, 90,3% di gradimento), per le informazioni a bordo treno (+3,2%; 90,9% di gradimento), per la pulizia (+1,7% su gennaio 2018, 79,6% di gradimento) e per il comfort (+2,3%, 91,9% di gradimento). Ed entro fine anno arriveranno nell’Isola i nuovi treni regionali Pop, in costruzione negli stabilimenti italiani di Hitachi.