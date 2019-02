CALTANISSETTA – Per sfuggire ai controlli degli investigatori aveva nascosto 50 pasticche di Ecstasy nella stanza da letto della nonna, ma è stato scoperto e arrestato con l’accusa di detenzione a fini spaccio di sostanze stupefacenti. Protagonista della vicenda è un ventenne romeno, Eduard Otto Goldstein, residente a Caltanissetta, Il giovane è stato anche denunciato per detenzione abusiva di armi.

Nel corso di servizi di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del ventenne, nel centro cittadino. All’interno dell’appartamento, e più precisamente nella stanza da letto utilizzata dalla nonna con cui il giovane convive, è stata trovata una busta di plastica con 50 pasticche di ecstasy.

Nel corso della perquisizione sono stati trovati anche un bilancino di precisione, un tirapugni in metallo, delle cartucce a salve di diverso calibro, un grinder – utilizzato per triturare la marijuana – e dell’hashish. L’arrestato, che aveva nascosto l’ecstasy nella camera della nonna per eludere i controlli di polizia, ha dichiarato agli agenti di essere il proprietario di tutto il materiale sequestrato.