Vento e neve, Sicilia in ginocchio

CATANIA – La neve e il forte vento hanno messo in ginocchio l’Italia, colpendo in particolare le regioni del centro-Sud. Quattro persone sono morte nel Lazio.

Problemi e disagi anche per quanto riguarda i collegamenti marittimi con le isole, dalle Tremiti a Capri, passando per le Eolie. Due voli della Ryanair in arrivo a Trapani, provenienti da Pisa e Bologna, sono stati dirottati nello scalo Falcone-Borsellino di Palermo a causa del forte vento che ha travolto la Sicilia orientale con raffiche fino a 55 nodi.

Giornata da dimenticare anche sulla linea ferroviaria, in particolare sulla tratta Roma-Napoli, sia Alta Velocità che convenzionale. Per un guasto tecnico nei pressi di Caserta, si sono registrati ritardi fino a 2 ore oltre a due treni regionali cancellati. In mattinata un guasto elettrico alla linea di alimentazione dei treni ha causato la sospensione del traffico ferroviario alla stazione di Trieste, poi ripreso circa un’ora dopo. Problemi anche in Sicilia, dove dalle 3 è stata sospesa la circolazione tra Siracusa e Augusta, sulla Catania-Siracusa, per la presenza di rami sui binari.

Un treno diretto a Roma Termini ha avuto un ritardo di oltre 4 ore. Una bufera ha scoperchiato alcuni tetti nella stazione sciistica di Campo Felice, nell’Aquilano, poi chiusa per sicurezza. Fiocchi anche nella zona collinare di Napoli e a Pozzuoli, così come in Basilicata. Neve, infine, anche a Ragusa nonostante un tiepido sole si era affacciato in mattinata. Il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì ha già attivato il presidio di Protezione civile e ha invitato gli automobilisti a fare uso delle catene. Sulle cime delle isole Eolie, Salina, Stromboli e Vulcano e anche a bassa quota Pianoconte, Quattropani e Malfa, si sono visti i primi fiocchi. La temperatura è scesa a 7 gradi.

Un tratto della strada statale 124 ‘Siracusana’ e’ stato chiuso al km 101,400, nel Comune di Solarino (Siracusa), a causa della caduta di un albero e di alcuni rami trascinati sulla carreggiata dal forte vento di queste ore.

Ieri tre persone sono rimaste ferite a Paceco (Tp) colpite dal tetto del palazzetto dello sport, volato per le forti raffiche di vento e finito all’interno della villa comunale. Uno dei tre feriti è in condizioni gravi: ha subito un trauma cranico, oltre a un taglio alla testa e la frattura di una gamba. Gli altri due avrebbero riportato lievi contusioni. I sanitari dell’area di emergenza dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, lo stanno sottoponendo a una tac.

Quindici uomini dei vigili del fuoco di Trapani e tecnici del Comune di Paceco sono impegnati in queste ore per mettere in sicurezza il palazzetto dello sport scoperchiato dal forte vento. Alcune parti metalliche della copertura rischiano di essere spazzate via dalle forti raffiche che ancora soffiano nella zona.

Il forte vento si è abbattuto pure su Palermo e sta provocando disagi alla circolazione e danni ad abitazioni e agli alberi. Decine gli interventi dei vigili del fuoco nel capoluogo e in provincia per alberi finiti sulle auto, tabelloni pubblicitari divelti e tegole e tettoie volate via.

Alberi su strada alla Favorita, a Mondello, al Foro Italico, ma anche allo Zen e a Monreale. Diversi gli interventi dei pompieri per cercare di mettere in sicurezza verande e tettoie che rischiavano di finire per strada. Da questa mattina sono almeno cinquanta gli interventi eseguiti e altrettante verifiche sono da eseguire nelle prossime ore.

Un fulmine ha colpito e danneggiato l’orologio della chiesa Madre Sant’Anna a Balestrate. Si stanno valutando i possibili problemi strutturali. L’amministrazione comunale nei prossimi giorni provvederà alla riparazione.

“Abbiamo una situazione meteo eccezionale. Nevica in paese. Il forte vento ha creato danni – dice il sindaco Vito Rizzo – un albero è caduto danneggiando il cancello di una villetta. Per quanto riguarda il campanile i calcinacci sono caduti all’interno”.

Una bufera si è abbattuta sull’isola di Ustica, al largo di Palermo, con raffiche fino a 100 chilometri orari che hanno divelto numerosi alberi mentre la pioggia ha provocato diversi allagamenti. Il mare in tempesta ha anche bloccato i collegamenti marittimi. Tutte le emergenze segnalate ai vigili del fuoco sono rimaste inevase visto che al momento sull’isola non ci sono squadre di pompieri.

Per gli interventi sarebbero dovute arrivare le squadre da Palermo, ma a causa del mare agitato la motovedetta dei vigili del fuoco è rimasta ancorata al porto del capoluogo. Per trasformare il distaccamento di Ustica in permanente sono state presentate due interrogazioni parlamentari, una alla Camera, da parte del Movimento 5 Stelle, una al Senato da parte del Pd. Anche le tre sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil, hanno presentato una nota unitaria per favorire questa trasformazione chiesta più volte dal sindaco Salvatore Militello.