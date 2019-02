PALERMO – Un ragazzo di 16 anni trovato in possesso di 51 dosi di crack è stato arrestato a Palermo dalla polizia con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, del quartiere Ballarò, è stato notato la scorsa notte da una pattuglia in via Albergheria. Alla vista della volante ha tentato di allontanarsi, ma è stato subito bloccato e sottoposto a contolli. Nella cassetta della posta su cui era stato visto armeggiare poco prima i poliziotti hanno scoperto un sacchetto in plastica, con all’interno la sostanza stupefacente del tipo crack che è stata posta sotto sequestro. Il sedicenne è stato condotto presso l’Istituto di pena minorile Malaspina.