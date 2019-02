Violenza sessuale: arrestato il mago

In manette il palermitano che a Ravenna offriva riti e amuleti contro il maligno

RAVENNA – Si proponeva come guida spirituale dotata di poteri soprannaturali e quindi in grado di risolvere le malattie, sciogliere i malefici e proteggere dal maligno anche grazie a rituali e ad amuleti ad hoc. Il tutto a pagamento: 25-30 euro a seduta. Ma c’era pure la possibilità, di domenica, di fare incontri di formazione per 300 euro.

Truffe, quelle contestate dalla Procura di Ravenna, ai danni di almeno 25 persone tra il 2014 e il 2018, che sono costate l’arresto a un 55enne sedicente mago, nato a Palermo e residente sulla riviera ravennate. E’ stato bloccato dai carabinieri a Balestrate.

Tra le accuse anche violenza sessuale su una donna. Il 55enne si trovava in Sicilia per visitare alcuni parenti. Dalle indagini sono saltati fuori oltre 40 mila messaggi – tra sms e whatsapp – con potenziali clienti, tra cui figuravano pure alcuni medici. Potenzialmente cospicuo dunque il giro di affari, tanto che l’uomo, sebbene formalmente disoccupato da 15 anni, possedeva una casa a Tenerife e una a Ravenna.