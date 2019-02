Catania, litigano per tamponamento: ‘Dammi del lei’: e l’altro lo massacra

CATANIA – Pestaggio violento a Catania. La polizia ha denunciato un ventenne che viaggiava a bordo della sua auto con la fidanzata e ha urtava la macchina di un 45enne, anche lui in compagnia di una donna.

Quest’ultimo si è subito alterato per il danno subito, pretendendo il rispetto dovuto, ossia “il lei anziché il tu” da parte dell’autore del tamponamento. A questo punto il ventenne è sceso subito dalla macchina, minacciando l’altro per poi violentemente aggredirlo con pugni alla testa. Non contento di ciò l’ha scaraventato fuori dall’auto per continuare a picchiarlo.

Gli agenti, raccogliendo la segnalazione fatta dai passanti che hanno assistito alla vicenda, hanno individuato il ragazzo. Il 45enne è stato trasportato all’ospedale, dove gli sono state diagnosticate 3 settimane di riposo per i traumi subiti.