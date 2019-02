CATANIA – Tre uomini sono stati rintracciati dalla polizia e arrestati a Catania in quanto devono scontare il carcere dopo le condanne.

Salvatore Cambria, pregiudicato di 61 anni, dovrà espiare 2 anni per furto.



Salvatore Musumeci, pregiudicato di 22 anni, sconterà 8 mesi ai domiciliari per falsa testimonianza.



Maurizio Pergolizzi, pregiudicato di 23 anni, dovrà passare 6 mesi in carcere per reati in materia di stupefacenti.