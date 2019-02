Arrestato per truffa (FOTO)

ADRANO (CATANIA) – I carabinieri di Adrano hanno arrestato il 30enne Vincenzo Restivo, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal tribunale di Cagliari. Già condannato dai giudici per truffa, reato commesso a Cagliari nel 2011, dovrà scontare 2 anni e 4 mesi di reclusione. Restivo è stato rinchiuso nel carcere catanese di Piazza Lanza.