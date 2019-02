Studenti in corteo sul latte versato

CATANIA – Studenti in corteo stamane a Catania, come in molte città italiane, in occasione della mobilitazione nazionale, per rivendicare il diritto allo studio, contro ai tagli nella scuola ed il nuovo asseto degli esami di maturità. Durante il corteo hanno anche sostenuto le rivendicazioni dei pastori, versando lungo Via Etnea alcune taniche di latte.

La protesta è stata organizzata, come in tutta la regione, dall’Unione degli Studenti Sicilia, chiede “una legge regionale per il diritto allo studio che sia realmente rispondente alle necessità dagli studenti siciliani e non spot e di facciata” e si dice “contro la regionalizzazione, proposta che divide l’Italia in due accentuando la questione meridionale mai appianata, e che crea studenti di seria A e di serie B”.

L’Unione degli Studenti Sicilia si dice anche contro “un esame di Stato che è il fiore all’occhiello di una didattica meritocratica ed escludente, che è stato ripensato senza pensare i percorsi di studio, trasformando gli studenti in cavie”.