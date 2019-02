A fuoco auto e moto, salvato dai poliziotti

MESSINA – I poliziotti di Messina hanno soccorso un uomo che aveva il corpo ricoperto dalle fiamme, in seguito a un incidente nel quartiere Camaro tra una moto enduro, risultata successivamente rubata, e un’auto in sosta. Accanto alla vettura gli agenti notano la “torcia umana” e prontamente lo avvolgono in una coperta fornita da un residente della zona. L’uomo è stato ricoverato.