Zingaretti nuovo rettore di Catania

Da lunedì in città le riprese di “Tuttoapposto”, il film ‘universitario’ scritto dal comico siciliano Roberto Lipari

CATANIA – Sarà battuto lunedì 25 febbraio a Catania il primo ciak di “Tuttoapposto” il primo film dell’attore comico palermitano Roberto Lipari, diretto da Gianni Costantino, che vede protagonisti lo stesso Lipari e Luca Zingaretti.

Lipari, autore del soggetto insieme a Ignazio Rosato, è anche lo sceneggiatore con lo stesso Rosato, Paolo Pintacuda, con la collaborazione di Roberto Anelli e Gianni Costantino. Il lungometraggio, che sarà distribuito in autunno, racconta la storia di Roberto, studente universitario in un ateneo in cui i docenti vendono esami, assumono solo amici e parenti e sono dediti alla raccomandazione.

Il padre di Roberto è anche il magnifico rettore, interpretato da Luca Zingaretti. Roberto, andando contro la sua famiglia, stufo di essere asservito al potere del baronato, con i suoi amici, decide di combattere questo modus operandi. Realizza, infatti, un’app per smartphone denominata “Tuttapposto” che valuta l’operato dei professori.

Tutto ciò porterà a una serie di colpi di scena e a un’inversione di ruoli: gli studenti acquisiscono un potere inaspettato e i professori sono costretti a comportarsi onestamente pur di ottenere un buon voto.

Con Lipari e Zingaretti fanno parte del cast Monica Guerritore, Ninni Bruschetta, Sergio Friscia, Silvana Fallisi, Paolo Sassanelli, Maurizio Marchetti e i giovani Victoriya Pisotska, Simona Di Bella, Carlo Calderone e Francesco Russo. Le riprese si snoderanno per 5 settimane tra Catania e Acireale.