Linguaglossa, due raptus d’ira in poche ore

LINGUAGLOSSA (CATANIA) – I carabinieri di Linguaglossa hanno arrestato M.B. di 45 anni per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, dominato dal vizio dell’alcool, l’altra sera è tornato a casa e, senza alcuna plausibile ragione, ha iniziato a ingiuriare e minacciare la moglie e i figli minorenni di 5 e 8 anni.

La donna, spaventata dalle minacce pronunciate dal marito, ma soprattutto angosciata per l’incolumità dei figli, ha chiesto aiuto a un maresciallo in servizio a Linguaglossa. I militari, dopo aver calmato il 45enne, che comunque non ha saputo giustificare la reazione d’ira, hanno accompagnato la donna e i figli in casa dei suoceri, al piano inferiore della stessa palazzina, dove avrebbero preferito passare la notte.

Dopo qualche ora, lasciato l’uomo in casa da solo, in apparente stato di calma, la pattuglia ha ripreso il normale servizio non potendo immaginare che lo stesso, dopo appena un quarto d’ora, colto da raptus, ha raggiunto l’abitazione dei genitori e bussando insistentemente alla porta ha preteso che questi gli aprissero. Appena varcato l’uscio, l’energumeno ha prima rivolto parole ingiuriose nei confronti dei genitori per poi strattonarli violentemente e scaraventarli sul divano.

La moglie, frappostasi tra l’aggressore e le vittime, è stata anche lei picchiata, poi è riuscita a fuggire in strada e chiedere aiuto ai carabinieri che hanno bloccato e ammanettato l’uomo che è stato allontanato e posto agli arresti domiciliari nell’abitazione di un familiare.