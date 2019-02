“Il Comune non ci paga da sette mesi”: scioperano i netturbini di Pedara

PEDARA (CATANIA) – I 23 lavoratori della ‘Ecolandia’, azienda appaltatrice del servizio di nettezza urbana a Pedara (Catania) hanno protestato con una giornata di sciopero, proclamato da Uil e Fp Cgil perché in arretrato di sette stipendi.

“Inutile sinora – dice la Uil – ogni incontro in prefettura per scongiurare la paralisi del servizio, provocata dall’insolvenza del Comune di Pedara, che deve pagare all’azienda fatture per oltre un milione 100 mila euro”. Domani è in programma un’assemblea di 2 ore.