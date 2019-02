CATANIA – Sabato prossimo a Catania si svolgerà la conferenza stampa nazionale delle associazioni che aderiscono al progetto di un nuovo soggetto politico lanciato con il manifesto nazionale sulla sovranità costituzionale da “Patria e Costituzione”, “Luogo Comune.net”, “Rinascita socialista”. Il tema della conferenza, in programma alle 11 all’Ostello degli Elefanti, sarà “Europa, sovranità costituzionale, Mezzogiorno” e tratterà il ruolo dell’Italia sia in ambito geopolitico mediterraneo che in Europa, con particolare riferimento alla posizione del Mezzogiorno

“Il tema della sovranità e dell’interesse nazionale – dicono gli organizzatori – non può essere appannaggio esclusivo di una destra spesso espressione di tendenze razziste e xenofobe, ma deve essere nuovamente impugnato da una vera sinistra in grado di dare risposte effettive alle istanze di protezione sociale e di sviluppo economico, innanzitutto rivendicando una piena sovranità monetaria e un ruolo centrale dello Stato”. Interverranno Antonio Dolce, portavoce dei Laburisti per il Sud, Federica Aluzzo e Tommaso Lima di Patria e Costituzione, e Luigi Savoca, “Socialismo Mediterraneo”.