Super lavoro per i carabinieri di Paternò

PATERNO’ (CATANIA) – Serata di lavoro intenso per i carabinieri di Paternò che hanno battuto palmo a palmo le zone ritenute “sensibili” dal punto di vista criminale: sei gli arresti, due denunce.

Ecco l’elenco degli arrestati: in manette il 41enne Alessandro Fazio, di Paternò, per spaccio di droga. L’uomo è stato sorpreso in piazza Indipendenza mentre cedeva della marijuana a un cliente. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di due involucri di carta stagnola contenente la droga e 30 euro in contanti

Sempre per spaccio di droga arrestato il ventenne paternese Adriano Apolito, poiché ritenuto responsabile di evasione e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari nel comune di Guidonia (Rm), è stato fermato mentre a piedi percorreva via Pietro Lupo e trovato cinque dosi di marijuana e 10 euro in contanti.

Arrestato il 49enne Alfio Petralia, di Biancavilla, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva ai domiciliari relativo a una condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione per furto aggravato commesso a Biancavilla il 13 maggio 2016.

In manette il 68enne Salvatore Neri, di Biancavilla, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva ai domiciliari relativo a una condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusone per reati contro la persona commessi a Biancavilla nel febbraio 2106.

Arrestato il quarantenne adranita Marcello Palermo, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva ai domiciliari relativo a una condanna a 6 mesi per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale commessa nel capoluogo etneo il 18 giugno 2009.

Infine, manette per il 54enne paternese Carmelo Licari, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva ai domiciliari relativo a una condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione per coltivazione illecita di droga e furto aggravato di energia elettrica, reati commessi a Ragalna l’11 ottobre 2017.

Due le denunce: un 39enne pregiudicato di Santa Maria di Licodia, per detenzione illegale di munizioni. I militari, nello scantinato di casa del pregiudicato hanno trovato 57 cartucce per pistola calibro 38 special, 1 cartuccia a palla per fucile calibro 16, 7 cartucce per pistola calibro 44 e 10 cartucce per pistola calibro 22.

Denunciato anche un 37enne pregiudicato di Belpasso per detenzione e spaccio di droga: diversi grammi di cocaina e un bilancino elettronico di precisione sono stati trovati nella sua casa.

Le pattuglie impegnate nei posti di controllo, hanno sequestrato anche diversi veicoli, elevando multe per infrazioni al codice della strada per 2.000 euro.