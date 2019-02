Noto . Nella notte scontro con un’auto in via Montessori: perdono la vita Manuel Petralito e Gabriele Marescalco, di 16 e 17 anni

SIRACUSA – Due ragazzi Manuel Petralito e Gabriele Marescalco, di 16 e 17 anni, sono morti intorno alle 3 in un incidente stradale all’alba di oggi in via Montessori, a Noto, in provincia di Siracusa.

Secondo la ricostruzione degli agenti del commissariato i due erano su uno scooter e per cause da accertare, si sono scontrati con un’automobile. I ragazzi entrambi di Noto sono deceduti per le lesioni riportate.