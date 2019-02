Catania aspetta la regina

CATANIA – Dopo il tour del 2009 e del 2010, “We will rock you”, il musical con i più grandi successi dei Queen, ritorna sulle scene italiane. La nuovissima produzione sarà a Catania il 13 marzo alle 21.15 al teatro Metropolitan. Sul palco un cast composto da cantanti-attori: il siracusano Salvo Vinci, già noto al grande pubblico per essere stato protagonista nel 2004 della trasmissione Amici di Maria De Filippi, interpreterà Galileo, mentre Alessandra Ferrari sarà Scaramouche.

Assieme a loro sul palco Valentina Ferrari che sarà Killer Queen, Paolo Barillari che interpreterà Khashoggi, Claudio Zanelli nei panni di Britt, Loredana Fadda in quelli di Oz, mentre Massimiliano Colonna vestirà i panni di Pop.

Per le nuove stagioni il progetto artistico privilegerà l’attualizzazione e la contemporaneità della vicenda. We willl rock you è ambientato nel futuro fra 300 anni, in un luogo una volta chiamato “Terra” e ora diventato “Pianeta Mall”. Non si tratta di una replica del precedente spettacolo, ma di una nuovissima produzione concepita appositamente per il nostro Paese da Claudio Trotta, che arriva a Catania grazie a un’intuizione di Agave Spettacoli, subito dopo il rilancio della band attraverso il boom del film Bohemian Rapsody. La prevendita dei biglietti è già stata avviata, con prezzi a partire da 29 euro.