Terribile fine nel Messinese per un pastore di 43 anni

SANTA LUCIA DEL MELA (MESSINA) – Un pastore romeno di 43 anni, Mihai Vasile, è morto scivolando in un burrone in contrada Musunaro, a Santa Lucia del Mela (Me).

L’uomo stava portando a pascolare il gregge quando sarebbe caduto da un’altezza di trenta metri morendo sul colpo. Il cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco; indagano i carabinieri.