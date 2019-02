Sorpresi a rubare rotaie della ferrovia

Grammichele . Stavano caricando i binari in auto

GRAMMICHELE (CATANIA) – I carabinieri di Grammichele hanno arrestato Salvatore Meli, 38 anni, e Massimo Manenti, 44enne di Vizzini per furto aggravato. I militari li hanno sorpresi in via Gentile, nei pressi della stazione ferroviaria, mentre caricavano su una Renault “Twingo” 3 binari, da 2,2 metri ciascuno, di proprietà di R.F.I.

L’auto è stata sottoposta a sequestro, mentre il materiale è stato restituito alla ditta Globalfer S.p.a., aggiudicataria dei lavori di manutenzione di quella tratta ferroviaria.