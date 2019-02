La droga nascosta nell’auto abbandonata

Catania . Spaccio in via Piccioni: in manette due pusher, sequestrate 21 dosi di cocaina

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato Alfio Aiello, 27 anni, e Prospero Fiaschè, di 28, per spaccio di droga. I militari hanno osservato in via Piccioni le modalità di spaccio che prevedevano l’alternanza dei ruoli, pusher-vedetta, e l’utilizzo di una Toyota Yaris abbandonata come nascondiglio-base della droga.

L’intervento a sorpresa ha consentito ai militari di bloccare e ammanettare i due e di sequestrare 21 dosi di cocaina e 900 euro in contanti, incassati dalla vendita di droga.