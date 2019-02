Gravina, quanto “fumo” nel garage

I carabinieri perquisiscono un box in via Francia: sequestrati sei chili di marijuana, arrestati due fratelli

GRAVINA DI CATANIA (CATANIA) – I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato i due fratelli Daniele Pepe, 32 anni, e Orazio Pepe, 37 anni, per spaccio di droga. I

militari hanno fatto irruzione nel loro garage di via Francia dove hanno trovato 6 kg di marijuana e materiale per confezionare le dosi. Gli arrestati, dopo l’udienza di convalida, sono rimasti nel carcere di Catania Piazza Lanza.