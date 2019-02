Droga, furti ed evasione: tutti in carcere

CATANIA – Arresti della Polizia di Catania, 7 ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giudiziaria.

In carcere sono finiti: Giuseppe Viola, 58 anni, che dovrà espiare 2 anni e 6 mesi di reclusione per droga; Gaetano Lanzanò, 28 anni, pregiudicato, in atto agli arresti domiciliari, sconterà 2 anni e 2 mesi sempre reati di droga; Vincenzo Verga, 33 anni, pregiudicato, in atto in detenzione domiciliare, resterà in carcere fino al 13.7.2020 per furto aggravato e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.

E ancora: Agatino Bruno, 47 anni, pregiudicato, sconterà la pena della reclusione fino al 16.7.2020 per il reato di evasione; Francesco Patrocelli, 27 anni, pregiudicato in atto agli arresti domiciliari, dovrà espiare la pena di 4 mesi di reclusione per il reato di evasione; Antonella La Rosa, 34 anni, sconterà 3 mesi e 28 giorni per tentato furto aggravato; Giulio Raunisi, 30 anni, attualmente in prova ai servizi sociali, destinatario di ordine di prosecuzione dell’espiazione in detenzione domiciliare, espierà la pena della reclusione fino al 20.10.2019 per droga.