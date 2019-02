Catania, sala scommesse nel circolo privato

Il locale in via Plaia a San Cristoforo era ritrovo di pregiudicati, dentro gli agenti trovano anche due minorenni

CATANIA – La polizia di Catania ha scoperto in via Plaia, nel quartiere San Cristoforo, un falso circolo privato che invece altro non era che un’attrezzata sala giochi con annessa attività di raccolta e intermediazione di scommesse, senza essere in possesso di nessuna delle autorizzazioni necessarie.

Il locale era inoltre ritrovo di pregiudicati, molti dei quali dediti allo spaccio di droga. Nel locale sono stati trovati anche due minori intenti a giocare e a effettuare scommesse on line.

Gli agenti hanno sequestrato diversi apparecchi elettronici “video poker” e quattro postazioni pc destinate al gioco a distanza. Lo pseudo circolo ricreativo, il cui presidente è un pluripregiudicato agli arresti domiciliari, risultava essere gestito da un’altra persona con precedenti penali specifici per gioco d’azzardo e droga, mentre molti dei sedicenti “soci” sono soggetti dediti allo spaccio e ad altri reati.

L’attività è stata chiusa e i soci fondatori, come anche il gestore, sono stati denunciati e multati.