In manette un 35enne fermato per un controllo a San Giovanni Galermo

CATANIA – Daniele Paolo Petringa, di 35 anni, è stato arrestato dalla polizia a Catania per trasporto e detenzione di sostanza stupefacente.

Durante un controllo a San Giovanni Galermo, in via Fratelli Gualandi, nell’auto dell’uomo è stato trovata e sequestrata una busta con all’interno un panetto di cocaina, dal peso di 1,1 chilogrammi. Espletate le formalità di rito, Petringa è stato condotto in carcere.