Quasi un miliardo per le scuole terremotate

ROMA – Il ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, Marco Bussetti, ha firmato il decreto che stanzia 1,8 milioni di euro per le scuole colpite dal sisma del 26 dicembre 2018 in Sicilia, in particolare in provincia di Catania, e per quelle della Liguria danneggiate dal maltempo dell’autunno scorso.

Nello specifico, alla Sicilia sono assegnati circa 882.000 euro, dei quali beneficeranno 7 comuni, per interventi su 25 scuole. Alla Liguria arriveranno, invece, circa 955.000 euro che verranno ripartiti per 20 comuni e consentiranno di intervenire su 51 istituti scolastici.

“Ci siamo attivati da subito – dichiara Bussetti – per dare risposte alle richieste urgenti degli Enti locali e delle Regioni: i nostri ragazzi non devono perdere neanche un giorno di scuola, perché questa rappresenta la loro normalità, il luogo in cui, giorno dopo giorno, costruiscono il futuro. Con questi fondi interveniamo su situazioni di pericolo e di inagibilità degli istituti e ci attiviamo per ripristinare la sicurezza”.