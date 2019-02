Pompieri derubati, l’attrezzatura restituita: ‘Soccorsi in difficoltà, Librino chieda scusa’

I vigili del fuoco erano intervenuti per spegnere un incendio in viale Moncada. Il comandante: “Maschere e bombole d’ossigeno scariche, sarà stato qualcuno che avrà voluto aiutare i familiari”

CATANIA – Gli autoprotettori, maschere con bombole di ossigeno per accedere in locali pieni di fumo, rubati ai vigili del fuoco due giorni fa nel rione Librino sono stati trovati, scarichi, su mezzi dei pompieri. Lo rivela il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Catania, Giuseppe Verme, che condanna il gesto, “esecrabile, senza giustificazione e penalmente rilevante”, e lo collega “alla volontà di prestare personalmente soccorso a familiari bloccati nel palazzo in fiamme”.

“Il furto ci ha messo in difficoltà – osserva il comandante – perché il personale non ha potuto utilizzare gli autoprotettori rubati ed è un fatto molto grave. Non ci sono scuse, ma purtroppo accade quando qualcuno ha paura”. L’ing. Verme dell’accaduto ha già “parlato con il prefetto Claudio Sammartino” che “si recherà in caserma a esprimere solidarietà ai vigili del fuoco”. “Sarebbe bello – dice – che il quartiere chiedesse scusa per quanto accaduto esprimendo vicinanza ai pompieri che lavorano per salvare vite umane”.

I fatti sono accaduti mercoledì scorso. Mentre i vigili del fuoco erano impegnati a spegnere un incendio in un appartamento ai piani alti di uno stabile in viale Moncada, prima sono stati minacciati e insultati e poi derubati.

Le persone al settimo e all’ottavo piano, bloccate da fiamme e fumo, sono state messe in salvo dai vigili del fuoco con un’autoscala. Una decina di persone è stata medicata dal personale medico delle ambulanze del 118, altre sono state trasportate in ospedale. Durante le fasi concitate dei soccorsi qualcuno ha rubato attrezzature che si trovavano a bordo del mezzo dei vigili del fuoco.