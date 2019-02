In manette uno spacciatore di 30 anni dopo la perquisizione dei carabinieri

MODICA (RAGUSA) – Nel B&B che gestiva nel centro di Modica (Ragusa) un 30enne coltivava una piantina di canapa indiana e conservava 250 grammi di marijuana e nove grammi di cocaina.

Il giovane, L. G. M., è finito così in manette per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Oltre alla droga i militari hanno sequestrato materiale usato per la coltivazione della sostanza stupefacente. L’arrestato è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Ragusa.