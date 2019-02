MESSINA – Un quintale di novellame appena pescato e pronto per la distribuzione abusiva è stato sequestrato dalla Guardia di finanza a Torrenova (Messina). Il 30enne che lo teneva in auto è stato multato e denunciato per violazione delle norme sanitarie e di tracciabilità dei prodotti alimentari. Il pescato sequestrato è stato dato in beneficenza alle suore salesiane dell’Istituto “V.F. Zito – Figlie Maria Ausiliatrice” dopo che l’Asp ne ha accertato l’idoneità al consumo.